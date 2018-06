RDC: des experts alertent sur l'influence grandissante du groupe armé NCD-Rénové

De tous les groupes armés actifs dans le Nord-Kivu, le NCD-Rénové est désormais « celui qui contrôle le territoire le plus étendu », selon ce rapport. Comment l'expliquer ? Le groupe est très « discipliné » écrivent les experts. Il « fonctionne comme une armée » avec « entraînement » et « parade militaire chaque matin ».



Il tire aussi profit de « l'absence de l'armée congolaise » dans ces zones relèvent les experts, qui s'inquiètent même d'une forme de collaboration entre le groupe armé et les FARDC. Des ex-combattants leur ont confié avoir « reçu pour ordre strict (...) de s'abstenir de toute action militaire » contre de l'armée congolaise. D'autres ont évoqué des rencontres « régulières » entre « certains commandants » du groupe armé et des officiers FARDC pour parler « stratégie ». Des témoins cités dans le rapport parlent même de « patrouilles mixtes ».



Les experts ont pourtant documenté de nombreuses violations de droits des populations vivant dans les zones contrôlées par le NCD-Rénové : « recrutement d'enfants », « exécutions sommaires », « travaux forcés » et « taxes illégales », sur l'or notamment, dont le commerce reste « la principale source de financement » du groupe selon une source onusienne, « au profit du Rwanda et de l'Ouganda voisin ».