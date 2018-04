RDC: des progrès sur la traçabilité des minerais, mais des efforts restent à faire

Comment garantir que le minerai dans la batterie des voitures électriques ou des téléphones portables a été extrait de façon responsable ? C'est la question sur laquelle planchent cette semaine une cinquantaine de spécialistes des questions minières. La RDC, gros producteur minier, mais aussi miné par la présence de groupes armés et des problèmes de gouvernance, est particulièrement concernée par cette problématique. Pour Prince Kyanga, représentant de la société civile du Nord-Kivu spécialiste des questions minières, des progrès ont été faits dans sa province en termes de traçabilité des minerais. Notamment pour le tungstène, l'étain et le tantale avec un certain nombre de mines certifiées, mais des efforts restent à faire sur la traçabilité de l'or.