RDC: des tirs entendus dans Goma, le M23 et ses alliés rwandais présents dans des quartiers

Des tirs ont été entendus lundi 27 janvier jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord-Kivu, le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma. La veille, le secrétaire général des Nations unies António Guterres a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combats dans l'est de la RDC. Une réunion d'urgence de la Communauté d'Afrique de l'Est aura lieu « mercredi » 29 janvier, les présidents rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi ayant « confirmé leur participation », a annoncé le président kényan William Ruto.



Des tirs nourris, à la fois d'armes légères, mais également d'artillerie lourde, ont retenti lundi dans le centre de Goma. Des membres des forces spéciales rwandaises et les combattants du groupe M23 ont pénétré la veille au soir dans plusieurs quartiers de la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Au moins 17 personnes sont mortes et 370 sont blessées, selon des sources hospitalières.

Le groupe armé antigouvernemental du M23, soutenu par quelque 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon l'ONU, combat l'armée congolaise dans la région depuis plus de trois ans, mais l'étau s'est resserré ces derniers jours



Après une réunion d'urgence dimanche soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné le « mépris éhonté » de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Kinshasa a réclamé des sanctions contre Kigali. Le chef de l'ONU a demandé au Rwanda « à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC ».