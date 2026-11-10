Rejet de la LFR 2026: Mimi Touré accuse Sonko de vouloir «nuire» à l’Etat et dénonce une «irresponsabilité caractérisée»

Depuis le 7 novembre 2026, la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté en bloc la première partie du projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, ainsi que l’ensemble des projets de budget des départements ministériels et des institutions publiques soumis à son examen. À la suite de ce rejet, la Haute-représentante du président de la République, Aminata Touré, a vivement critiqué Ousmane Sonko et les députés de Pastef.



Invitée de l’émission Rfm Matin, la figure influente du parti présidentiel (Kiiraay) reproche à Sonko et à ses partisans de privilégier leurs intérêts politiques au détriment des préoccupations des populations, notamment du financement des hôpitaux. « Seule sa personne l’intéresse. Il ne se préoccupe de rien d’autre. Moi, si j’étais député de l’opposition et que je devais intervenir sur une question budgétaire concernant des fonds destinés à soigner des êtres humains, je ne me focaliserais ni sur mes intérêts personnels ni sur la personne qui me fait face. Mais lui, c’est sa propre personne qui l’intéresse. Il veut nuire au gouvernement », a-t-elle martelé.



Selon elle, les conséquences de ces décisions ne touchent pas uniquement le gouvernement, mais également les Sénégalais. « Ce n’est pas au gouvernement que ses actes portent préjudice. C’est à la population sénégalaise, notamment aux hôpitaux », a-t-elle soutenu.



Aminata Touré a également dénoncé le rejet de la LFR et du LFI 2027 sans débat ni explications convaincantes de la part des députés de Pastef. « Si tous leurs actes reposaient sur une base claire, s’ils avaient des arguments solides, ils les auraient expliqués aux Sénégalais. Mais ils n’ont pas voulu le faire. C’est pour cette raison que nous avons assisté à un vote sans débat. C’est de l’irresponsabilité caractérisée », a-t-elle estimé.



Face à cette situation, elle a assuré que le Président Bassirou Diomaye Faye prendrait ses responsabilités. « Le Sénégal restera un pays stable. La continuité de l’État sera assurée. Personne ne pourra détruire ce pays. Ni ces députés, ni qui que ce soit d’autre, ne pourront le détruire », a-t-elle conclu.