RDC: enquête ouverte après la chute d'un drone militaire suspecté de provenir d'Ouganda

La nouvelle a été confirmée ce mardi par les autorités militaires de la province de l'Ituri. En effet, la nuit du lundi dernier, un drone militaire aux couleurs de l’Ouganda s'est écrasé dans le village Katoni, groupement Ezekere, en territoire de Djugu. Sur des images publiées par l'armée et des habitants, on aperçoit le drapeau de l'Ouganda sur l’appareil.



Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, annonce l'ouverture d'une enquête : « Il y a eu un drone militaire qui s'est écrasé sur le sol congolais. La provenance ne peut être que de l'Ouganda pour le moment, nous avons récupéré les débris de cet appareil militaire. Nous sommes en train d'analyser pour en savoir plus. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance ? Et pourquoi ce drone a-t-il violé l'espace aérien congolais en Ituri ? Nous pensons qu'il y a nécessité d'approfondir les enquêtes. »



Le 7 août, le lieutenant général Lubaya Nkashama, gouverneur de l'Ituri avait alerté dans un télégramme les services de sécurité sur une probable infiltration de l'Ituri à partir de l'Ouganda via le village de Kariabugongo. Selon les habitants et les autorités locales jointes par RFI, l'armée congolaise a renforcé ses troupes dans la région pour prévenir toute attaque éventuelle.