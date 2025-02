RDC: face à l'évolution dans l'Est, le président Tshisekedi rentre à Kinshasa et ne va pas au sommet de l'UA

Le président congolais a réagi ce vendredi à la progression rapide des combattants de l'AFC/M23 et leur soutien rwandais dans le Sud-Kivu. Dans la journée, des éléments du M23 étaient présents à l'aéroport de Kavumu, à une trentaine de kilomètres de Bukavu. Dans la soirée, une source gouvernementale ajoute que des éléments des M23 sont désormais signalés dans la ville de Bukavu.



Depuis Munich, où il participait à la conférence internationale sur la sécurité, Félix Tshisekedi n’a pas commenté directement les derniers développements sur le terrain. Mais il reste catégorique : « Pas de négociation avec l’AFC/M23 ». Le chef de l'État dénonce les « velléités expansionnistes » du Rwanda dans son pays. Pour lui, il est urgent d'agir.



Pour Félix Tshisekedi, ce groupe armé « n’est qu’un paravent que le Rwanda met en avant, mais derrière, c’est bien l’armée rwandaise qui mène les combats. »



Le président congolais va plus loin et accuse directement son prédécesseur, Joseph Kabila, d’être impliqué dans l’opposition armée. « Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. »