RDC: inauguration d’un séminaire du gouvernement pour «aligner ses actions sur» le président

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement de Judith Suminwa est en formation pendant trois jours, dans un luxueux hôtel de Kinshasa, depuis dimanche soir. Les ministres seront outillés sur la gestion et la collaboration.



C’est un séminaire important depuis l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qui en profite pour définir les grandes lignes de sa collaboration avec le gouvernement : du fonctionnement de l’exécutif jusqu’à la passation des marchés publics en passant par la consommation des crédits, ce séminaire consiste à outiller les nouveaux ministres sur la gouvernance.



Parmi les 54 membres de ce premier gouvernement du second quinquennat de Félix Tshisekedi, 30 d'entre eux ont peu, voire pas du tout d’expérience dans la gestion de l’État.



Le président Félix Tshisekdi leur a déclaré : « La solidarité gouvernementale, la discipline et l’adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s’inscrit dans cette démarche d’appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. »



« Chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus »

Dorénavant, les membres du gouvernement devront éviter de prendre des initiatives isolées de la vision du président. Ce dernier a ajouté : « Il est impératif que chaque membre du gouvernement aligne ses actions sur la vision que je porte. Chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et des actions prioritaires définis dans le programme d’action du gouvernement. »



Les experts, parmi lesquels d’anciens membres du gouvernement, des fonctionnaires des Nations unies et de la Banque mondiale, ont été incités à avoir des échanges « instructifs, sans langue de bois ni prises de positions dogmatiques ». Le dirigeant congolais s’attend, selon ses propres mots, à une approche critique et constructive.