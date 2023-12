RDC: l'ONU accède à la demande du gouvernement pour le transport du matériel électoral

Pour les membres du Conseil de Sécurité, il est « primordiale que la communauté internationale continue d’accompagner la République Démocratique du Congo dans l’organisation des élections ».



C’est donc tout naturellement que l’instance onusienne, par l’intermédiaire de son président José Javier de la Gasca, fait savoir qu’elle prévoit d’informer le secrétaire général de l’ONU que la Monusco est autorisée à fournir un soutien logistique pour le processus électoral en RDC.



Une décision en réponse à la demande, faite mardi, par les autorités congolaises qui réclament notamment de l’aide pour acheminer le matériel électoral à travers tout le pays. Car jusqu’ici, l’aide de la Monusco se limitait aux provinces de l’Ituri ainsi qu'au Nord et Sud-Kivu.



Il faut savoir que depuis le 5 décembre, dans ces provinces, la Monusco a permis de transporter 75 tonnes de matériel électoral. Mais d’autres régions, comme l’Équateur restent difficiles d’accès et nécessitent un appui par voie aérienne.



Si le Conseil de sécurité donne son feu vert, il précise que cet appui se fera « dans les limites des ressources existantes de la mission et sans affecter sa capacité à mener les activités précédemment mandatées ».