RDC: l’opposition tente de s’unifier avant la présidentielle

C’est au siège de l’UNC que se sont réunis Eve Bazaiba, la Secrétaire générale du MLC, le parti du candidat Jean Pierre Bemba et deux autres candidats, Félix Tshisekedi pour l’UDPS et Vital Kamerhe, le candidat de l’UNC.



Pour Vital Kamerhe qui a été pendant longtemps un proche du président congolais, le choix de Joseph Kabila est le fruit d’une stratégie. Il croit « qu’ils étaient butés à un problème qui les a rattrapés ». Là où l’opposition se cherche un candidat commun, il pense que la majorité « a souffert pendant longtemps pour trouver un dauphin commun ».



Alors, sont-ils « au bout de leurs peines » s’interroge Vital Kamerhe, « puisque quand on regarde le nombre de candidats de la majorité aujourd’hui, on peut dire que l’opposition est plus unie que la majorité ».



Martin Fayulu est lui aussi candidat de l’opposition à la présidentielle. Il est aussi convaincu que seule la désignation d’un candidat unique permettra d’échapper au piège tendu par Joseph Kabila : « Nous pensons que pour gagner, il nous faut un candidat commun qui va sortir le Congo du trou où Kabila l’a mis ».



L’enjeu, c’est de savoir si les cinq candidats de l’opposition enregistrés et Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga toujours empêché parviendront à s’entendre sur des critères, un programme et un nom. Tous disent être prêts à essayer, d’autant plus qu’il n’y aura qu’un seul tour.