RDC : la CPI renouvelle son enquête sur des crimes du M23 au Nord-Kivu

La Cour Pénale Internationale renouvelle son enquête sur de nouveaux crimes commis par les rebelles du M23 en RDC.



Karim A.A. Khan, procureur de la CPI, a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit du lundi 14 octobre 2024 se concentrer cette fois-ci sur le Nord-Kivu.



« L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du Statut de Rome commis au Nord-Kivu depuis janvier 2022» a-t-il déclaré.



Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à deux reprises le Bureau de la CPI pour qu'il mène des enquêtes sur la situation dans leur territoire.



Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par « les Forces de défense rwandaises et le groupe armé Mouvement du 23 mars (M23) ».



Le rapport final du groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo (RDC), publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations des droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit.



Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23.



Kigali accuse au contraire le gouvernement de Kinshasa d'aider le mouvement génocidaire des FDLR à mener des attaques transfrontalières au Rwanda et à commettre des atrocités contre les communautés tutsies dans l'est de la RDC. Kinshasa a également nié ces allégations.



La décision de la CPI d'ouvrir une enquête pourrait accroître la pression sur les dirigeants du mouvement M23.