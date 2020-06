RDC: la Sokimo fait-elle l'objet d'une transaction douteuse?

La Société minière de Kilo-Moto (Sokimo) doit-elle céder sa participation de 10% dans l’une des mines d’or les plus prometteuses d’Afrique ? La mine de Kibali et ses réserves aurifères certifiées sont évaluées à 1,5 million d’onces, soit 2,3 milliards de dollars au prix actuel de l’or. En tout cas, cette société d'État, a signé début février un protocole d’accord pour céder ses parts à ce qu’on appelle une junior, AJN Resources Inc., qui compte à peine plus d’un million de dollars de capital.