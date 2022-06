RDC: la dépouille de Patrice Lumumba de retour au pays

Honneurs militaires au décollage à Bruxelles, honneurs militaires à l’atterrissage à Kinshasa. Au petit matin, alors que le soleil vient tout juste de se lever sur la capitale congolaise, l’avion transportant la dépouille de Patrice Lumumba, aux couleurs de l’ancien Premier ministre, s’est posé dans la capitale. Un moment d’émotion intense pour les membres de la délégation qui accompagnent le cercueil et notamment pour le commandant de bord qui a confié sa fierté d’avoir eu la responsabilité de ramener au pays le héros national.



Dans le vol parti mardi soir de Belgique et de l’aéroport militaire de Melsbroek, il y avait la famille, une partie de l’exécutif, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, des militants de la première heure et des journalistes. En tout, une centaine de personnes qui ont assisté à l’ensemble des commémorations en Belgique.



Cette première étape signe le retour définitif du héros national en terre congolaise après 61 ans d’attente. Une partie de la délégation doit ensuite prendre le chemin d’Onalua, le village natal du Patrice Lumumba, dans le Sankuru. Une ville rebaptisée, il y a peu, « Lumumba-ville ». Au programme, trois jours de recueillement en famille.



Le cortège mettra ensuite le cap au Nord, direction Kisangani, où est né l’engagement politique de Patrice Lumumba avant de rejoindre Lubumbashi, dans le Katanga. Le cercueil du premier Premier ministre congolais sera alors conduit à Shilatembo, où il a été exécuté le 17 janvier 1961, avec deux compagnons d’infortune.



Enfin, ce sera le retour à Kinshasa pour les trois jours de deuil national et la cérémonie en présence d’officiels nationaux et internationaux.