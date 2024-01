RDC: la désinformation se poursuit dans le sillage de la présidentielle

Vidéos sorties de leur contexte, images manipulées, citations fabriquées, plusieurs jours après le scrutin, des auditeurs continuent à nous faire remonter quotidiennement de nouvelles fausses informations autour de cette élection. Certaines sont devenues très populaires sur les réseaux sociaux et se répandent sur les groupes WhatsApp. Parmi les derniers exemples en date figure une vidéo dans laquelle apparaît Joseph Kabila. Les internautes qui la partagent prétendent qu’elle montre l’ancien président en train de féliciter Félix Tshisekedi pour sa réélection. Cet extrait d’une trentaine de secondes, estampillé avec le logo de la télévision nationale congolaise, a été vu plusieurs dizaines de milliers de fois sur X, Facebook ou encore TikTok.En réalité, cette vidéo n’a rien à voir avec la réélection de Félix Tshisekedi annoncée ce dimanche 31 décembre. Grâce à une recherche d’image inversée, on sait que cette déclaration de Joseph Kabila est sortie de son contexte. La vidéo originale a été publiée par l’Agence France-Presse le 24 janvier 2019. L’ancien président adressait alors ses félicitations à Félix Tshisekedi pour son élection en 2019 et non pour sa réélection.