RDC: la prison de Makala à Kinshasa continue de compter ses morts

En République démocratique du Congo, six jours après la mort d’au moins 129 détenus lors d’une tentative d’évasion à Makala, la plus grande prison du pays, l’heure est au décompte des victimes. Le bilan est encore incertain tant l’identification des détenus, y compris de ceux décédés, est longue et difficile. Officiellement, les autorités parlent toujours 129 morts, abattus par les forces de l’ordre, ou étouffés, piétinés lors du chaos qui s'est abattu sur la prison de Kinshasa dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 septembre. Aucune évasion n'a en revanche été signalée. Une commission interservices de sécurité a été mise en place pour enquêter sur ce drame.

RFI

