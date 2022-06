RDC: la société civile commémore les 12 ans de l'assassinat de Chebeya et Bazana

C'est au cimetière de Mbeseke Mfuti, non loin du lieu où avait été retrouvé le corps sans vie de Floribert Chebeya le 2 juin 2010, que l'ONG la Voix des sans voix a organisé ce moment de recueillement. L'occasion de se rappeler de ce jour tragique. Une intense émotion se dégageait sur les lieux. Des visages tristes et des larmes qui coulent.



Rostin Manketa, le successeur de Floribert Chebeya à la tête de la Voix des sans voix rappelle que le verdict rendu le 11 mai dans l’affaire Chebeya n’a pas été totalement satisfaisant. « Il y a un suspect numéro un, John Numbi, qui n’est pas encore jugé et qui doit répondre et donc nous attendons un nouveau procès. »



Le principal suspect dans cette affaire, le général John Numbi est toujours en fuite. Mais les avocats des parties civiles espèrent tout comme l'organisation des droits de l'homme que son procès aura lieu. Me Elie Mbikayi Mwamba: « les parties civiles estiment que l’ouverture du procès qui concerne le commanditaire John Numbi doit être très vite fait. »



Le procès concernant le général John Numbi, ainsi que d'autres complices devrait s’ouvrir dans les tout prochains jours, selon des sources de la justice militaire.