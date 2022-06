RDC: le M23 annonce la réouverture de la frontière à Bunagana

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du M23 se met en scène devant la guérite du poste frontière de Bunagana, annonçant sa réouverture. « La population commence à revenir », indique le major Willy Ngoma dans cette vidéo, ajoutant « nous allons la protéger comme il le faut ».



Les autorités du Nord-Kivu ont aussitôt réagi, interdisant le trafic commercial via ce poste frontière. Dans un communiqué lundi soir, le gouvernement militaire du Nord-Kivu met en garde les commerçants et les commissaires en douane qu’il est interdit d’importer ou d’exporter des marchandises via le frontalier de Bunagana. « Toute personne dont la marchandise entrera par ce poste sera considéré comme fraudeur et collaborateur de l'ennemi », indique-t-il, ajoutant que cette mesure cessera dès la reprise de Bunagana par l'armée congolaise.



Un point de passage stratégique

Avec cette mesure, les autorités du Nord-Kivu veulent couper la rébellion de toute forme de revenu, car Bunagana est un point de passage pour les commerçants de la région qui opèrent entre l'Ouganda et la RDC. C'est un poste frontière qui, selon la Direction générale des douanes, génère plusieurs dizaines de milliers de dollars de recette douanière par mois.



Pendant ce temps, les combats continuent entre le M23 et l'armée congolaise, les FARDC. Ces combats se sont déplacés plus à l'ouest vers la ville de Rutshuru.