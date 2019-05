RDC: le Premier ministre Ilunga présenté officiellement aux cadres du PPRD

Premier message, rassurer le nouveau Premier ministre et la nouvelle présidente de l’Assemblée du plein du soutien de leur parti au Parlement. Avec 116 élus à l’Assemblée, et 42 sénateurs, 90 même pour l’ensemble de la coalition FCC sur 109, le PPRD jouit d’une position confortable.



« Votre grand soutien, c’est la majorité que nous avons à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les élus députés et sénateurs vont vous soutenir parce que vous être leur produit », a affirmé Emmanuel Ramazani Shadary.



Mais en retour de ce soutien, et en langue lingala cette fois, Emmanuel Ramazani Shadary a demandé un minimum de « considération » pour les élus et leur immunité : « Nous avons entendu que dimanche, un député, l’honorable Lambert Mende, a été arrêté comme un malfrat. Nous au PPRD nous sommes contre tout ça. »



Autre appel du pied lancé au Premier ministre et sa collègue de l’Assemblée, ne pas oublier leur parti maintenant qu’ils sont aux plus hautes fonctions : « N’oubliez pas le PPRD. N’oubliez pas votre parti. Vous êtes des dirigeants de la RDC. Avec les fonctions qui sont les vôtres, n’oubliez pas d‘où vous venez. Si vous pouvez leur trouver de la place, il y a beaucoup de chômeurs au PPRD ! » Un message qu’Emmanuel Ramazani Shadary a répété deux fois, sous les applaudissements des cadres du PPRD.



Ni le nouveau Premier ministre ni madame Mabunda ne se sont exprimés au cours de cette cérémonie.