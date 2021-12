RDC: le bilan de l’attaque à Beni revu à la hausse, le gouvernement accuse les ADF

Le terroriste a fait croire qu’il avait des troubles psychiatriques. Puis il s’est approché d’un bar situé sur l’artère principale de la ville, mais a été empêché d’y rentrer, comme l’explique le lieutenant général Constant Ndima, gouverneur du Nord-Kivu :



« C’est grâce à la vigilance des vigiles de cette terrasse qui l’ont interpellé et directement il a actionné l’engin. S'il pénétrait à l’intérieur, nous serions encore touchés par cette déflagration. »



L’assaillant n’est pas identifiable, car son corps a été déchiqueté. L’acte a été attribué aux rebelles des Forces démocratiques alliés (ADF).



Pour Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement, il n’y a plus de doute : « Cela est bien clair que nous faisons face à une menace terroriste islamiste. Nous avons plusieurs éléments qui concert et qui permettent d’arriver à une telle conclusion. Ce qui s’est passé, il faut considérer que c’est une interpellation supplémentaire pour continuer la vigilance, parce qu’il y a des risques. Plus nous allons les traquer là où ils sont, ils voudront s’en prendre à des populations innocentes. »



Parmi les 20 blessés figurent entre autres deux maires de communes de cette ville où la société civile pointe des failles dans le dispositif sécuritaire. Beaucoup de chrétiens ont hésité à se rendre au culte au lendemain de l’attaque.



Les autorités annoncent le renforcement du dispositif sécuritaire par des barrages, des patrouilles pédestres et motorisées, des bouclages. Le couvre-feu est également passé de 20 heures à 19 heures.