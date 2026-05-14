Ghana: «feu vert» pour une opération de rapatriement de 300 ressortissants depuis l'Afrique du Sud

Les relations continuent de se tendre entre Accra et Pretoria sur fond de tensions xénophobes en Afrique du Sud. Le ministre des Affaires étrangères ghanéen a annoncé mardi soir, sur son compte X, qu’une opération de rapatriement allait être organisée, pour les ressortissants souhaitant quitter la nation arc-en-ciel suite à une nouvelle poussée de colère à l’égard des étrangers africains.



Selon le ministre ghanéen des Affaires étangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, le président John Dramani Mahama a donné son feu vert pour une « évacuation immédiate » de 300 Ghanéens actuellement en Afrique du Sud. Ces personnes, « en détresse » comme l’indique le chef de la diplomatie, se sont signalées auprès de l’ambassade de Pretoria.



Le pays a déjà rapatrié et accueilli en grande pompe le Ghanéen qui avait fait le tour des réseaux sociaux, à cause d’une vidéo où on le voyait être harcelé et intimidé par un groupe sud-africain anti-immigration.



Plusieurs pays africains appellent leurs ressortissants à la prudence en Afrique du Sud

Du côté du Nigeria, au moins 130 ressortissants ont, eux aussi, demandé leur rapatriement, selon Abuja. Et des appels à la prudence ont été émis par le Kenya, le Zimbabwe, le Malawi et le Lesotho, suite à la dernière vague de tensions xénophobes.



Plus tôt dans le mois, Accra avait déposé une demande auprès de l’Union Africaine, afin que le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de coordination de l’institution, prévue à partir du 14 juin en Égypte.



L’Afrique du Sud a, pour sa part condamné les actions qui sortent du cadre de la loi, tout en défendant le droit des citoyens de manifester pacifiquement contre l’immigration illégale et en dénonçant de «fausses vidéos» qui circuleraient en ligne.