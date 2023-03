RDC: le député Édouard Mwangachuchu jugé devant la Haute cour militaire pour «trahison»

Selon la presse kinoise, mardi 28 février, une cache d’armes est découverte à Masisi dans une propriété d’Édouard Mwangachuchu Hizi, élu du CNDP (Congrès national pour la défense du peuple) ancienne milice armée du Nord-Kivu muée en 2009 en parti politique.



Lourdes charges

Le député se trouvait dans la capitale au moment des faits. Il a été appréhendé par les services de sécurité et aussitôt présenté devant la Haute cour militaire. Les charges sont lourdes : « trahison », « atteinte à la sûreté de l’État », « participation à un mouvement insurrectionnel », « association de malfaiteurs » et « incitation à commettre des actes contraires à la discipline ».



Patron de la société minière de Bisunzu, l’homme a plusieurs fois été accusé par ses adversaires politiques d’entretenir une milice privée, qui serait responsable de l’insécurité dans le Masisi, son fief électoral. C’est une force locale d’autodéfense qui a découvert les armes. Selon eux l’arsenal serait destiné au M23.



Le député nie fermement

En 2019 déjà, le député a été accusé de soutenir les rebelles. Une fois de plus, il nie fermement toutes les charges qui pèsent contre lui et ses proches parlent d’un complot organisé.