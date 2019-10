RDC: le directeur de la MIBA limogé pour mauvaise gestion

Un des anciens fleurons des entreprises minières du pays, la Minière de Bakwanga, est aujourd’hui dans une mauvaise passe. La semaine passée, le conseil d’administration a critiqué la gestion de l’entreprise. Selon son président, Mgr Dieudonné Mbaya, la réunion a fait le constat malheureux « des limites et incohérences dans la gestion courante de la société et dans l’exécution des décisions ».



Un constat effectué dans un contexte d'accusation de détournement de diamants par certains employés. Ainsi la MIBA connaît-elle d’énormes difficultés de fonctionnement, et se trouve dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs assignés.



La moitié de la production mondiale du diamant



La semaine passée, le conseil d'administration a désigné un coupable : le directeur général Albert Mukina. Sa révocation lui a été signifié ce lundi par le président du conseil. Informé, le ministre chargé de la gestion des entreprises publiques, Clément Kwete, s’y oppose. Il demande au conseil d’annuler une décision prise, selon lui, en violation des textes légaux.



La MIBA est une société d’économie mixte. L’État détient 80 % des parts. Dans les années 1960, cette entreprise fournissait la moitié de la production mondiale du diamant, dont 80 % du diamant industriel.