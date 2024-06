RDC: le gouvernement condamne les «actes barbares» des ADF près de Maninga

« De lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu’à samedi même ce dimanche et au moment même où nous parlons, il y a des endroits où l’on n’a pas encore accédé et où on estime qu’il y a encore des corps que l’on n’a pas encore découverts », explique Richard Kirimba, responsable de la société civile de Beni. Ce dernier prévient qu’il est encore impossible d’avoir un bilan précis de ces attaques. Un grand nombre de villages ont été pris pour cible au nord et à l’ouest de la ville de Beni, dans une zone qui n’avait jamais connu ce genre d’attaque. « L’inquiétude, c’est que la partie de Cantine ou de Baswagha-Madiwe est aussi une zone minière. Ce n’est pas seulement une zone agricole contrairement aux autres zones précédemment attaquées par les ADF. Et le risque, c’est que les ADF profitent de l’exploitation des minerais pour s’enraciner aussi dans cette zone », ajoute-t-il.



Pour Janvier Kasaryiryo, autre acteur de la société civile du territoire, il est urgent de renforcer la sécurisation de la zone. « Il est important que le gouvernement qui est mis en place travaille efficacement avec d’autres mécanismes pour renforcer les capacités opérationnelles et de l’armée mais aussi de renforcer les capacités de renseignements. Pour que toutes les communautés, à tous les niveaux, contribuent à la mise en place de la dynamique de la diffusion des alertes qui puisse nous permettre de bien contrôler les mouvements de l’ennemi. Sinon, il y a encore des doutes sur la garantie de la protection des populations dans cette zone », a déclaré Janvier Kasaryiryo.



« Je voudrais rappeler l'engagement du gouvernement à combattre ce mouvement terroriste »

Ces attaques ont provoqué des mouvements de populations vers les centres urbains comme Beni, Butembo ou Oicha. Le gouvernement a promis de prendre toutes les mesures pour lutter contre cette menace. « Le premier message, c'est d'abord de condamner ces actes barbares qui ont encore de nouveau touché des civils innocents, mais aussi de dire toute la compassion du gouvernement, membre de familles qui sont éprouvées, est très rapidement, le gouverneur de province avait délégué une mission spéciale qui est partie sur les lieux pour faire l'évaluation de tous les dégâts. Et sûrement que dans les prochaines heures, il y aura une autre délégation qui descendra sur place pour faire le point. Ici, je voudrais rappeler l'engagement du gouvernement à combattre ce mouvement terroriste, c'est l'essence d'ailleurs des opérations conjointes que nous menons avec l'armée ougandaise. Et vous savez que beaucoup des sites des camps d'entraînement des ADF ont été démantelés grâce à ces actions portées par nos forces armées », a déclaré Patrick Muyaya, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.