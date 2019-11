RDC: le ministre de l'Intérieur à Kolwezi après l’incident des effigies brûlées

C’est un message à la fois de réconciliation et de mise en garde que Gilbert Kankonde a porté à Kolwezi. Il a affirmé que le conflit qui oppose depuis quelques jours certains membres du FCC de Joseph Kabila à ceux du Cach, la plateforme de Felix Tshisekedi dont fait partie l’UDPS, risque de profiter aux opposants. Une opposition, qui selon le ministre de l’Intérieur, n’attendrait que l’échec de leur coalition pour reprendre le pouvoir.



À Kinshasa, des jeunes de l’UDPS avaient détruit et brûlé les effigies de l’ancien président de la République, Joseph Kabila. En réaction, à Kolwezi, ceux du PPRD s’en étaient pris aux effigies du président actuel Felix Tshisekedi. Une dizaine d’entre eux sont aux arrêts, accusés d’outrages au Chef de l’État.



Ce jeudi, à l’aéroport de Lubumbashi, Gilbert Kankonde était moins enclin à la réconciliation quand ses collègues du FCC sont partis, le laissant seul et sans voiture sur le tarmac. Mais ce vendredi à Kolwezi, les membres du gouvernement de Kinshasa ont affiché leur solidarité.





Le ministre de la Défense issu de la coalition pro-Kabila a appelé les uns et les autres à ne pas plonger le pays dans une grave crise politique comme ce fut le cas en 1960. Ngoy Mukena a rappelé que la cohabitation entre le président Kasa Vubu et son Premier ministre Lumumba avait échoué précipitant le pays dans le chaos.