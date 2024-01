RDC: le président Félix Tshisekedi a prêté serment

C’est devant un stade plein à craquer de dirigeants, d’officiels, de sympathisants, de militants que le président congolais, sourire aux lèvres, a prêté serment.



« Moi, monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation de remplir loyalement les hautes fonctions qui me sont confiées ».



Début officiel de ce second mandat au milieu de ce stade des Martyrs, un moment solennel qui a été suivi par le tir de 21 coups de canon et surtout le discours d’investiture. Un discours de politique générale pour poser les bases de ses cinq prochaines années à la tête du pays.



Discours qui a commencé par les remerciements d'usage, notamment pour les chefs d'État présents, ce samedi, mais aussi par une minute de silence « pour les martyrs ».



Pour terminer cette cérémonie au stade des Martyrs, il y aura un défilé militaire. Puis les officiels iront au palais du peuple, le Parlement congolais qui se trouve juste à côté du stade, pour un cocktail dans la salle des banquets.