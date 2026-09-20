RDC-Rwanda: plus de 3700 réfugiés rwandais ont regagné leur pays depuis le début de l’année 2026

Au total, 3 752 réfugiés rwandais ont regagné leur pays depuis la République démocratique du Congo depuis le début de l’année. Le chiffre a été communiqué par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Le dernier mouvement concernait 366 personnes provenant de Goma, Bukavu et Kamanyola. Ces retours interviennent parallèlement au transfert d’anciens combattants des FDLR et de membres de leurs familles. Mais des organisations représentant des réfugiés dénoncent et contestent les conditions dans lesquelles certaines personnes sont identifiées et conduites vers le Rwanda.



Sur les 366 réfugiés concernés par la dernière opération, 304 ont été rapatriés depuis Goma, 32 depuis Bukavu et 30 depuis Kamanyola. Ces départs portent à 3 752 le nombre de réfugiés rwandais rentrés dans leur pays depuis le début de l’année.



L’objectif annoncé par la République démocratique du Congo (RDC), le Rwanda et le HCR est d’atteindre 10 000 retours en 2026. Le mouvement reste cependant limité par rapport aux quelque 194 500 réfugiés et demandeurs d’asile rwandais encore recensés en RDC, dont 99 % vivent dans l’est du pays, selon les Nations unies.



Il faut aussi distinguer ces réfugiés civils des 120 personnes transférées le 8 septembre avec l’appui de la Monusco : 51 anciens combattants des FDLR et 69 membres de leurs familles. Ils ont été conduits au centre de démobilisation de Mutobo, au Rwanda.



Le HCR présente les rapatriements comme volontaires, sûrs et dignes. Mais d’autres mouvements qui se présentent comme proches de ces réfugiés demandent une vérification indépendante des conditions dans lesquelles les réfugiés provenant des territoires contrôlés par l’AFC/M23 ont été identifiés et regroupés.



Rendre opérationnel le protocole conclu entre Kinshasa et les FDLR



La prochaine étape sera donc double : poursuivre les retours volontaires des réfugiés civils et rendre opérationnel le protocole conclu entre Kinshasa et les FDLR pour le désarmement de leurs combattants. Kinshasa affirme être entré dans la phase de mise en œuvre dudit protocole.



Les prochaines étapes doivent comprendre l’installation de sites de transit et de cantonnement, puis l’identification des combattants et de leurs familles. Les combattants désarmés pourraient ensuite être rapatriés au Rwanda ou relocalisés dans un pays tiers. Leur nombre total et leur localisation précise n’ont pas encore été rendus publics.