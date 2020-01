RDC: le syndicaliste Joseph Kapepula retrouvé au parquet général de Lubumbashi

C’est seulement lundi 13 janvier, dans la soirée, que Joseph Kapepula a été conduit au parquet par des agents de l’ANR. Ce mardi, le syndicaliste devra être présenté devant un juge. Si l’on ne connaît pas encore avec exactitude les griefs retenus contre lui, on a appris néanmoins que celui qui a ordonné son arrestation et porté la plainte n’est autre que le gouverneur de la province du Haut-Katanga.



Jacques Kyabula reprocherait à Joseph Kapepula d’avoir appelé la population à une manifestation publique, c'est à dire l’organisation d’une marche pacifique pour dénoncer la résurgence de l’insécurité à Lubumbashi.



Selon des témoins, l’appel lancé à la population est intervenu après une attaque contre la résidence du conseiller technique du gouverneur lui-même. Alors que personne n'a répondu à l'appel s'en est suivie l’incarcération de Kapepula.



Des personnes présentées comme la jeunesse du PPRD sont apparues à la télévision pour le mettre en garde et « pour avoir critiqué la politique sécuritaire (…) face à la recrudescence du banditisme urbain à Lubumbashi ». Appel considéré « comme une incitation à la haine et à la violence », ont ajouté les partisans du gouverneur.