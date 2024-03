RDC : les funérailles de l'opposant Chérubin Okende ont commencé huit mois après sa mort

Les funérailles de l’opposant Chérubin Okende, retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa, se tiennent enfin huit mois après et sans hommage officiel. La justice congolaise avait conclu à un suicide, une thèse contestée par ses proches.



Chérubin Okende était un fervent catholique. C'est donc le curé de sa paroisse, l’abbé Ephraim, qui a officié la messe de la veillée. Il garde de l’opposant, ex-ministre, l’image d’un modèle. « En tout cas, en tant que père spirituel, je peux dire que c’était un modèle, souligne-t-il. Chrétien engagé, il n’a pas trop regardé son statut pour être avec les gens. Ministre en fonction, il enlevait ses chaussures et avec ses enfants on le voyait en train de vraiment nettoyer sérieusement l’église. Et vous voyez son visage, il était rayonnant, il nous a beaucoup aidé dans la paroisse. Moi je suis venu célébrer sa vie. »



Un modèle aussi pour ses camarades de parti. « Il ne se souciait pas de faire sa part, mais il était intéressé à ce que la réussite collective soit une réalité, salue Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général de Ensemble pour la République. Sa disponibilité et son humilité ont fait de lui un homme facile à vivre, même pour les communs de mortels au siège. Il savait entretenir avec chacun une relation personnelle agréable. »



Pas d'hommage officiel



L'opposant Martin Fayulu était présent à la veillée mardi soir, mais aucun membre du gouvernement n’a été aperçu sur les lieux.



L'enquête du parquet général sur la mort de Chérubin Okende a conclu fin février à un suicide. Une thèse rejetée par son parti et ses proches. Les premières images après sa mort avaient montré l'opposant, proche de Moïse Katumbi, au volant de sa voiture, le torse ensanglanté et criblé de balles.