Liberté de la presse : la Police nationale réaffirme son engagement pour la protection des professionnels des médias

La Police nationale a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse en réitérant son attachement aux libertés fondamentales et à la transparence de l’information. À travers un message officiel, l’institution sécuritaire a souligné que la relation avec les médias demeure une composante essentielle de sa vocation de servir et de sa mission de protéger les populations.







Au-delà de sa mission régalienne de maintien de l’ordre, la Police nationale affirme s’inscrire dans une démarche de dialogue constant avec les acteurs de la presse. L'objectif affiché est d'assurer une communication transparente afin de consolider le lien de confiance entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité.







L’institution a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité physique de ceux qui informent. Les forces de police se disent ainsi mobilisées pour accompagner les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions, tout en veillant au respect scrupuleux des lois et des institutions de la République.







Ce positionnement présente la Police nationale comme un partenaire de l'information et un garant des libertés publiques. En plaçant l'honneur et le service de la loi au centre de son action, elle rappelle que la protection des professionnels des médias est un pilier indispensable à la vitalité de la démocratie sénégalaise.

