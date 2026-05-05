Émigration irrégulière : 153 migrants secourus au large de Dakar par la Marine nationale

La Marine nationale a secouru, lundi 4 mai 2026, une pirogue transportant 153 candidats à l'émigration irrégulière, à environ 60 kilomètres au large de Dakar.
Les migrants ont ensuite été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.
Les migrants ont ensuite été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.
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