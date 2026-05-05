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Ligue des champions : Arsenal domine l’Atlético Madrid et retrouve la finale 20 ans après



Ligue des champions : Arsenal domine l’Atlético Madrid et retrouve la finale 20 ans après
Arsenal s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en s’imposant face à l’Atlético Madrid (1-0) à l’Emirates Stadium, au terme d’une demi-finale retour âpre (après le nul 1-1 de l’aller). Saka a inscrit l’unique but du match.  

Vingt ans après sa première finale perdue, le club londonien affrontera le vainqueur de PSG–Bayern le 30 mai à Budapest. 
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Moussa Ndongo

Mardi 5 Mai 2026 - 23:06


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