Assemblée nationale : la Commission des Lois convoquée pour modifier le Règlement intérieur

Les membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l'Assemblée nationale du Sénégal sont attendus en réunion le mercredi 6 mai 2026. Selon une convocation signée par le président de ladite commission, Me Abdoulaye Tall, la séance se tiendra à 15 h 00 dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment.







L’ordre du jour de cette rencontre porte exclusivement sur l’examen de la proposition de loi organique n°10/2026. Ce texte vise à modifier l’article 118 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.







Cette convocation, datée du 4 mai 2026, intervient dans un contexte de réformes institutionnelles portées par la XVe Législature. La modification de cet article spécifique du règlement intérieur constitue une étape législative majeure avant une éventuelle présentation du texte en séance plénière.

