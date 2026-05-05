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Tournoi UFOA A U20 Féminin : le Sénégal s’impose d’entrée face à la Gambie (2-0)



Tournoi UFOA A U20 Féminin : le Sénégal s’impose d’entrée face à la Gambie (2-0)


Le Sénégal a réussi son entrée en lice en s’imposant 2-0 face à la Gambie lors de la première journée du Tournoi UFOA A U20 Féminin. Mariama Faty et Nogaye Pene ont inscrit les buts des “Lioncelles”.

Les Sénégalaises affronteront le Liberia ce vendredi 8 mai pour le compte de la deuxième journée.

En match d’ouverture, la Guinée-Bissau, pays hôte, a également signé une victoire 2-0 contre le Liberia, tandis que le Mali était exempt lors de cette première journée.

Les Maliennes entreront en compétition vendredi face aux Bissau-Guinéennes, à l’occasion de la deuxième journée.


 

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Moussa Ndongo

Mardi 5 Mai 2026 - 23:25


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