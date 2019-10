RDC: les ministres ont encore une semaine pour déclarer leur patrimoine

En République démocratique du Congo (RDC), Sylvestre Ilunga Ilunkamba s’est rendu à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine familial.



Le Premier ministre a déjà rappelé à tous les autres membres de son équipe l’obligation pour eux de se soumettre à cet exercice dès leur entrée en fonction. Selon la Constitution de 2006, cette déclaration doit être faite dans un délai d'un mois à partir du jour de l’investiture. Concernant son gouvernement, le chef de l’exécutif a ainsi rappelé que ce délai expirait le dimanche 8 octobre prochain.



Lutte contre la corruption



À cette date, celui qui n’aura pas fait la déclaration de patrimoine familial devra être poursuivi par la justice avec possibilité de perdre son mandat, explique un ancien juge de la Cour constitutionnelle, qui assure avoir recensé plusieurs personnes qui n’ont jamais fait de déclaration ni à l’entrée en fonction, ni à la fin du mandat, et qui n’ont jamais été inquiétées.



Pour le journal Forum des As, il ne s'agit que d’un simple rituel qui ne subit aucun contrôle à l’expiration du mandat. Pourtant, dans l’opinion, cette déclaration du patrimoine familial est perçue comme un moyen de lutter contre l’impunité et contre la corruption.