RDC: les rebelles du M23 revendiquent la prise de Kalembe, une ville dans l'est du pays

Selon des sources concordantes, les affrontements dans la province du Nord-Kivu en RDC ont débuté dimanche 20 octobre vers 5h00 du matin, heure locale, après une attaque surprise des combattants du M23. Ces attaques ont ciblé des positions stratégiques des « Wazalendo », groupes armés progouvernementaux, surplombant l'agglomération de Kalembe. De fortes détonations d'armes lourdes ont secoué la cité, créant une vive tension dans la zone.



Après une accalmie, les « Wazalendo » ont lancé une contre-attaque vers midi, mais n'ont pas réussi à reprendre la localité, dont le M23 s'est emparé en début d'après-midi, selon la société civile et des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat. L'administrateur du territoire de Walikale duquel relève Kalembe, n'a pour l'heure pas commenté cette information.



Kalembe, une ville stratégique

« Nous contrôlons toujours Kalembe. Nous avons délogé les rebelles dans une contre-attaque et ils ont perdu une dizaine de combattants », a cependant déclaré Marcellin Shenkuku, porte-parole du Nduma Defense Of Congo-Rénové (NDC-R), l'un des groupes armés alliés à l'armée congolaise, réfutant ainsi les informations de la prise de la cité.



Kalembe est une agglomération stratégique de plus 40 000 habitants situé dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Walikale. Elle donne un accès facile à l'intérieur du territoire de Walikale, une zone très riche en minerais.



Jusqu'à tard dans la soirée, les combattants « Wazalendo » étaient encore aux alentours de Kalembe. Ces combats interviennent après des semaines d'accalmie, alors que des négociations peinent à aboutir à Luanda entre le Rwanda et Kinshasa.