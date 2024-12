RDC: limogeage du général Christian Tshiwewe Songesha à la tête de l'état-major des Forces armées

Le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe nommé à la tête de l'état-major

Le général d’armée Christian Tshiwewe Songesha cède sa place à la tête des Forces armées de la République Démocratique du Congo après deux ans de mandat.Ancien commandant de la Garde républicaine, il avait été promu chef d’état-major général en octobre 2022 avec pour mission de contrer l’avancée du M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda.Cependant, la situation sécuritaire s’est détériorée.À ce jour, le M23 contrôle de vastes territoires dans le Nord-Kivu, incluant Masisi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, des zones dont l’étendue est aujourd’hui deux fois supérieure à celle occupée en 2012.Le général d’armée Tshiwewe est nommé conseiller militaire auprès du président Félix Tshisekedi.Son successeur à la tête de l’état-major général des FARDC est le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, un officier artilleur de formation.Avant sa promotion, ce dernier occupait le poste de chef adjoint de la maison militaire du chef de l’État, chargé des opérations et des renseignements. Un des hommes de confiance du président, il avait auparavant exercé les fonctions de commandant adjoint de la Garde républicaine.Un autre changement de premier plan concerne l’état-major des renseignements militaires.Le général-major Christian Ndaywel, qui en assurait la direction, est désormais affecté au commandement des forces terrestres.Plusieurs autres nominations et permutations touchent notamment les commandements des zones de défense et des bases militaires.