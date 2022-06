RDC: plus de 61 ans après sa mort, les funérailles de Patrice Lumumba pour la fête de l’indépendance

Ce mercredi, la dépouille a été emmenée au palais de la Nation pour une cérémonie avec une portée très symbolique. C’est dans cette salle, il y a presque 62 ans jour pour jour, que Patrice Lumumba a tenu un discours qui est rentré dans l’histoire. Une prise de parole, le jour de l’indépendance du pays, dans laquelle il avait fustigé la colonisation devant un roi des Belges médusé.



Et 62 ans plus tard, ce discours a été rediffusé dans cette même salle en présence du président congolais Félix Tshisekedi, mais aussi de beaucoup d’officiels. En effet, quasiment toutes les grandes personnalités de l’État étaient présentes.



Une cérémonie qui a aussi rendu hommage à Joseph Okito et Maurice Mpolo. Ces deux compagnons d’infortune ont aussi été assassinés avec Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961. Les deux familles avaient regretté, il y a quelques jours, d’être maintenues en marge de ces commémorations. Cette fois-ci, les trois hommes ont été décorés à titre posthume par le président de la République.



Ce jeudi, c’est la dernière ligne de ces commémorations, avec la dernière cérémonie prévue en plein cœur de Kinshasa. C’est à l’échangeur de Limete, que se trouve le lieu du repos éternel de Patrice Lumumba, à côté d’un grand monument à sa gloire, il y a désormais un mausolée dans lequel va être installé le cercueil.



Pour en arriver là, il y a quand même eu quelques péripéties. Ce retour de la dépouille de Patrice Lumumba a été retardé à plusieurs reprises avant d’avoir finalement lieu le 22 juin dernier. Et même ensuite, cette inhumation, dans le programme, était prévue pour le 29 juin. Tout cela a finalement été modifié dernièrement pour faire coïncider cette inhumation avec l’anniversaire de l’indépendance du pays.