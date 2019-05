RDC: présentation du rapport de la «commission Yumbi»

La commission estime que les autorités politico-administratives de la province de Mai-Ndombe auraient dû prendre des mesures adéquates pour prévenir et éviter ces événements. L’ancien gouverneur de Mai-Ndombe, aujourd’hui gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a été entendu pendant deux heures par cette commission. Marie Ange Mushobekwa, ministre des Droits humains : « Comme gouverneur de Mai-Ndombe au moment des faits, il devait nous donner des explications, nous expliquer ce qui a conduit à ce massacre, ce que lui a fait pour prévenir ou pour éviter, ou ce qui n’a pas été fait pour prévenir, éviter des massacres. »



« La justice poursuit son travail »



L’auditorat général des Forces armées de la RDC (FARDC) a engagé des poursuites judiciaires contre les présumés auteurs de ces massacres. Marie-Ange Mushobekwa a promis son implication pour que justice soit faite : « La justice poursuit son travail. Je parle régulièrement avec l’auditeur général des FARDC. Au nom du secret de l’instruction, je ne peux pas vous en dire plus. Mais rassurez-vous que les crimes, les massacres commis à Yumbi ne resteront pas impunis. »



D’après les données fournies par la commission, 105 victimes et 83 témoins ont été entendus et 25 personnes sont déjà arrêtées.