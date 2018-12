RDC: un avion affrété par la Céni s’écrase à l’atterrissage, après livré du matériel électoral

Un avion affrété par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), s’est écrasé après avoir déposé le matériel électoral à Tshikapa dans le centre du pays, a annoncé un porte-parole de la Céni.



Alors qu’il revenait de Tshikapa après avoir déposé du matériel électoral , l’ Antonov 26 de la compagnie Gom’Air s’est écrasé en phase atterrissage à l’aéroport international de N’djili, à Kinshasa. Six morts sont à déplorer . Les causes de l’ incident sont encore inconnues .



Jeudi , la Ceni a annoncé le report de l’ élection présidentielle au 30 Décembre , une semaine après l’incendie de l’un de ses entrepôts , dans des circonstances non encore déterminées