REAix2018 Kabirou Mbodj avertit : "les plus rapides mangeront les plus gros"

Présent à la 18e édition des Rencontres économiques d'Aix en Provence Président Directeur général du groupe Wari a, pendant son intervention dans les débats dirigés par le Premier ministre français Edouard Philippe, relevé l'importance de la Fintech (Technologie financière) dans les bouleversements actuels du monde économique.



Kabirou Mbodj a donné l'exemple de Wari pour expliquer le succès de ces Fintech. "C'est la simplicité des systèmes financiers tels que Wari et leur réelle utilité pour les individus, qui en font leur succès", dit-il avant d'avertir qu'il faut être très vif et très au faite de ces nouvelles technologies, au risque de disparaitre du champ économique tout simplement, fut-on un géant : "les Fintechs changent le paradigme des secteurs financiers: ce sont les acteurs les plus rapides qui "mangeront" les plus gros".



Pour le patron de Wari, "les systèmes financiers du futur permettront à chacun de construire son activité génératrice de profit. Le monde de demain est global. C'est une opportunité. Tout le monde pourra monétiser ses talents"