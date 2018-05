Rabiot : « J'assume toutes les conséquences de mon choix »

« Si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur (Didier Deschamps) à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair, ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France », explique le Parisien de 23 ans.



« Je me doutais du retentissement qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé comme un jeune joueur immature incapable de mesurer la portée de ses actes », assure-t-il.



« Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France, est une mission. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai défendu les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes, jusqu'à attendre l'équipe A. J'ai la culture France », a-t-il poursuivi.

Mercredi, 'L'Equipe' et 'Le Parisien' avaient révélé que le joueur avait signifié à Deschamps son refus du statut de suppléant.



Rabiot avait été placé par le sélectionneur français Didier Deschamps dans un groupe de onze suppléants qui doivent se tenir prêts en cas de blessure parmi les 23 joueurs convoqués pour le Mondial 2018.