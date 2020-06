Rachat de ses parts: Akilee rejette la proposition de la Senelec

Les actionnaires de Akilee ont rejeté la proposition de la Senelec qui était de la part de dernier, selon Libération ce mardi. En lieu et place, Akilee propose une résiliation du contrat et le paiement d’une indemnisation.



Mardi dernier, le Président Macky Sall avait proposé aux dirigeants d’Akilee de racheter leurs parts afin de fusionner leur entreprise dans Senelec pour qu’Akilee devienne véritablement une filiale de la compagnie nationale d’électricité.



Si Akilee n'accepte pas cette proposition, avait fait savoir le président de la République, une procédure sera enclenchée pour annuler le contrat. Car, pour le journal, le chef de l’Etat est d'avis que dans cette affaire le Gouvernement devrait apporter à Senelec « un soutien total, clair et sans équivoque ».