Racisme : Demba Ba réagit après la polémique sur Enzo Fernandez

Les réactions autour de la vidéo polémique d’Enzo Fernandez et de ses coéquipiers argentins continuent. Après ses coéquipiers à Chelsea, Wesley Fofana, David Fofana et Nicolas Jackson, les actuels et anciens internationaux français Jules Koundé, Mike Maignan, Hugo Lloris et même le président et la vice-présidente de l’Argentine, c’est au tour de Demba Ba de réagir aux propos de l’Argentin.



« Argentine, terre d’asile des anciens nazis en cavale. Dès 1945, Peron a accueilli des criminels de guerre. Et ça vous étonne… », a-t-il publié sur son compte X.



Une procédure disciplinaire a été lancée à Chelsea, pendant que la Fédération française de football (FFF) va porter plainte contre l’Argentine auprès de la FIFA. Quant au joueur, il s’est excusé, et a même pu compter sur le soutien de son père et de certains de ses coéquipiers en sélection.