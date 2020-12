Racisme: Demba Ba sème le doute sur sa réconciliation annoncée avec l'arbitre roumain Coltescu

Assurez-vous de la fiabilité de vos sources avant de rédiger.... quand même. https://t.co/NO4MI3GOSa

Je suis à l’origine de cette brève Demba. L’objectif n’est pas du tout de gratter du buzz derrière une fake news sur cette affaire ô combien sensible. C’est un média influent roumain qui a publié ceci et je m’en suis inspiré tout comme de nombreux médias à travers le monde...

Le site français So Foot, qui a cité des médias roumains, a annoncé mardi que la paix est revenue à Basaksehir entre Demba Ba et Coltescu, par l'intermédiaire d'une ancien international sénégalais, Ousmane N'Doye. Une information reprise par plusieurs médias. Chose qui n'a plu au Sénégalais qui s'est saisi de son compte twitter pour semer le doute. "Assurez-vous de la fiabilité de vos sources avant de rédiger... quand même", a-t-il écrit en commentaire à l'article de nos confrères de So Foot.Et pour se dédouaner, Diren Fesli le journaliste auteur de l'article paru sur So foot rétorqua au joueur que le but n'était pas de gratter du buzz derrière une fake news. " Je suis à l’origine de cette brève Demba. L’objectif n’est pas du tout de gratter du buzz derrière une fake news sur cette affaire ô combien sensible. C’est un média influent roumain qui a publié ceci et je m’en suis inspiré tout comme de nombreux médias à travers le monde...", répond-t-il au tweetPour rappel, Pierre Achille Webó a accusé l'arbitre Sebastian Colțescu d'avoir tenu des propos racistes à son encontre, lors de la rencontre entre le PSG et Istanbul Başakşehir en Ligue des champions, qui s'était fait reprendre de volée par Demba Ba, l'un des premiers à encourager les deux équipes à regagner le vestiaire.Après leur explication plutôt animée au bord de la pelouse, les deux grands protagonistes de cette affaire auraient eu l’occasion d’échanger plus calmement au téléphone par l’intermédiaire d’Ousmane N’Doye, ancien international sénégalais qui a longtemps joué en Roumanie et qui aurait tenté de désamorcer cette polémique, a fait savoir le média roumain.« J’ai trouvé le numéro de Coltescu et je lui ai dit que j’étais avec lui. Je sais qu’il n’est pas du tout raciste. C’était un malentendu. (…) J’ai parlé à Demba Ba, qui est un très bon ami. (…) Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J’ai donné son numéro à Sebi et je lui ai dit de l’appeler pour parler », a raconté l’homme de 42 ans dans les colonnes du journal roumain Sport.Et l’échange entre les deux hommes s’est finalement révélé très positif, selon N’Doye. « Ils ont parlé et se sont très bien entendus. Les deux m’ont rappelé après pour me dire qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de lui. Ils se sont bien entendus. Demba pensait que le mot ‘noir’ ne devait pas être utilisé dans le stade. Il n’a pas dit que c’était du racisme, mais qu’on ne pouvait pas utiliser ce mot dans le stade et Sebi l’a compris », a résumé le Sénégalais.Dans son commentaire sur Twitter, Demba Ba n'a pas clairement nié les déclarations de son compatriote Ousmane Ndoye.