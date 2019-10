Racisme : Yaya Touré critique la FIFA

« C'est une honte. Pourquoi est-ce que vous jouez pour l'Angleterre ? », s'interroge Yaya Touré, 36 ans, élu quatre fois footballeur africain de l'année (2011-2014) et connu pour ses prises de position publiques contre le racisme dans les stades.



« Ils parlent tout le temps, bla-bla-bla, et puis qu'est-ce qui se passe ensuite ? Rien ne change », a déploré l'ex-international ivoirien, avant de diriger ses critiques vers les instances du football mondial : « Les gens de la FIFA s'en fichent de toute façon, ils en parlent mais ça continue. Je n'ai pas envie de dire que je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet. Ça me met en rogne», a confié le milieu de terrain à l'AFP.