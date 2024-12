Radiation de Barthélémy Dias : Taxawu Sénégal parle d'une "justice à géométrie variable"

Le débat continue de prendre de l'ampleur. La radiation de Barthélémy Dias de son poste de député a suscité un tollé sur toutes les tribunes d'expression. Après Seydi Gassama d'Amnesty International, Abdou Mbow, député de Takku Wallu, et Thierno Bocoum de la même coalition Samm Sa Kaddu, c’est au tour de Taxawu Senegaal de publier un communiqué pour dénoncer cette radiation. La formation politique à laquelle appartient le maire de Dakar, Barthélémy Dias a exprimé son incompréhension face à ce qu’elle qualifie de "célérité implacable" à l’encontre de M. Dias.



"Dans ce contexte, il est incompréhensible que la rigueur de ce dispositif juridique ait été appliquée avec une telle célérité à l’égard de Monsieur Barthélémy Dias, tandis que Monsieur Ousmane Sonko, ayant suspendu son mandat, bénéficie d’une mansuétude étonnante. Cette disparité flagrante soulève des interrogations légitimes et suscite des inquiétudes quant à l’impartialité des institutions censées garantir l’équité devant la loi", a souligné Taxawu Senegaal dans son communiqué daté du vendredi 6 décembre.



Fustigeant ce qu’il qualifie de "justice à géométrie variable", Taxawu Sénégal a estimé que "des principes fondamentaux sont appliqués de manière sélective, en fonction des intérêts partisans. Si cette pratique venait à se généraliser, elle constituerait un grave péril pour les fondements mêmes de notre démocratie".



Ainsi, Taxawu Sénégal a réaffirmé "son soutien total à Monsieur Barthélémy Dias dans cette épreuve", salué son engagement au service de ses concitoyens et dénoncé fermement "cette tentative manifeste de museler une voix libre et légitime".



Par ailleurs, la formation politique a exprimé sa volonté de se battre "pour la sauvegarde de la démocratie", tout en réaffirmant son respect des principes démocratiques.