Radiation de Barthélémy Dias : c'est une volonté manifeste de "museler un opposant", peste Abdoul Mbow

Le député Abdou Mbow n'a pas tardé à réagi à la radiation de son collègue Barthélémy Dias récemment formulée par le ministre de la Justice. Dans une déclaration virulente, M.Mbow de la coalition Takku Wallu Sénégal a déclaré ce qu'il considère comme une « forfaiture » et une manœuvre politique visant à étouffer l'opposition.



"Vous avez suivi, comme tout le monde, que le ministre de la Justice a demandé la radiation de Barthélémy Dias de notre liste. En tout cas, notre groupe Takku Walou Sénégal dénonce cette forfaiture", a-t-il déclaré, indiquant que l' Assemblée nationale, sous la majorité actuelle, "viole systématiquement" les textes.



Il a rappelé que, dès l'installation du bureau de l'Assemblée, des irrégularités avaient été enregistrées, notamment la distribution des postes de vice-présidents qui ne respectaient pas les dispositions légales.



"La loi nous accorde un poste de vice-président, un poste octroyé par les électeurs sénégalais. Mais la majorité actuelle, notamment le pouvoir en place à savoir le parti Pastef, a usurpé ces postes, installant ainsi une dictature", a ajouté Abdou Mbow. .



L'élu a ensuite énoncé la "précipitation" et "l'arrogance" du pouvoir en place, affirmant que la radiation de Barthélémy Dias s'inscrivait dans une volonté manifeste de "museler un opposant".



Il a soutenu affirmé que cette démarche s'inscrivait dans une logique d'illégalité, rappelant que la commission dans laquelle Barthélémy Dias avait été nommé, a été ratifiée illégalement.



"Tout ce qui a été fait aujourd'hui est dans l'illégalité", a-t-il martelé.



Enfin, Abdou Mbow a mis en garde contre les dérives de la majorité. Il rappelle que les avocats de Takku Wallu Sénégal étaient déjà à l'œuvre pour contester ces décisions devant la justice. "Comme l'a dit la présidente Me Aïssata Tall Sall, nous verrons si nous sommes toujours dans un État de droit", a-t-il conclu