Raffinage du brut de Sangomar : la SAR se prépare à relever le défi

Dans les prochains jours, la SAR débutera le processus de raffinage du brut de Sangomar. Ce brut, dont la qualité a été scrutée avec attention, sera transformé pour produire une gamme de produits pétroliers essentiels, tels que l’essence, le gasoil, le kérosène, et le fioul BTS. Cette étape, au-delà de tout, symbolise un progrès important pour la société et l’industrie pétrolière sénégalaise dans son ensemble. Car elle permet de valoriser localement le pétrole brut extrait dans les eaux sénégalaises.



Cette initiative témoigne de l’engagement de la SAR à diversifier ses sources de production et à répondre à la demande croissante en produits pétroliers, tant au Sénégal que dans la sous-région. Un défi supplémentaire réside dans le respect des spécifications Afri 6 (le Groupe de Travail Raffinage et Spécifications de l’ARDA). Le Groupe exige un ensemble de normes destinées à garantir la qualité et la sécurité des produits finis.



La SAR ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La société se fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2028, avec la création d'un second site de raffinage capable de couvrir l’intégralité de la demande nationale et sous-régionale. Ce projet d’envergure vise à renforcer la capacité de raffinage du pays et à permettre une plus grande autonomie en matière de production de produits pétroliers.

La SAR entend ainsi jouer un rôle central dans l’indépendance énergétique du Sénégal, tout en répondant aux exigences croissantes du marché local et régional. Cette vision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la résilience du secteur énergétique sénégalais et à en faire un acteur clé dans la région de l’Afrique de l'Ouest.



Dans le cadre de ce projet ambitieux, la direction générale de la SAR a salué l’implication de l’ensemble du personnel. L’opération de déchargement du pétrole brut de Sangomar a été lancée avec succès, grâce à l'expertise du Loading Master de la SAR, et a été menée dans des conditions de sécurité rigoureuses. La direction a souligné que cet accomplissement est le fruit du travail collectif et de l’engagement de chaque employé de la SAR, qui fait preuve d’un professionnalisme remarquable.



Au-delà des compétences techniques, la direction met en avant la fibre patriotique des employés. Dont la motivation est guidée par un profond désir de contribuer à la croissance et au développement du Sénégal. "Les employés de la SAR portent le Sénégal en bandoulière", a déclaré la direction générale, soulignant l’importance de l’esprit nationaliste dans cette entreprise d'envergure.



Dans le cadre de cette nouvelle phase, la SAR a tenu à exprimer ses sincères remerciements aux autorités sénégalaises pour leur soutien constant. La direction a notamment salué le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, pour leur engagement en faveur du secteur énergétique. La SAR a également adressé ses remerciements à l’ensemble du gouvernement, qui œuvre pour la réalisation de ces projets stratégiques.