Ralliement à Macky Sall: Fatima Zahra Sall se fait l'avocate de sa maman Aissata Tall Sall

Sinon venez me dire aussi

Vous avez une fois voté pour elle?

Vous avez parrainé sa candidature?

Si non, je n'ai pas grand chose à vous dire, vous ne pouvez pas guider ses choix — Fatima Z. Sall (@TiiimTim) January 28, 2019

Un aspirant a la tête de notre pays ne doit jamais renoncé a ses conviction et être libre de ses choix comme vous dite. Beaucoup de sénégalais comme moi le respecter de par son travaille et ses convictions mais la je vous jure elle a tout gâcher. — Tapha Diaw (@Mtieuf) January 28, 2019

J'ai voté pour elle lors des législatives, mais là honnêtement j'suis déçu. Quel est l'intérêt de taper sur une personne depuis 5/6 ans, créer son mouvement, aller aux législatives pour après retourner sa veste. Des socialistes, c'est elle que j'admirais le plus, dommages — Karim🇸🇳 (@KKathiou) January 28, 2019

Je pense que lorsqu’on est dans la l’opposition c’est parce qu’on ne partage pas la même vision, les mêmes convictions, le même projet de développement que le régime actuel.#SopelekouPolitik — Pam🇸🇳 (@pamsylla) January 28, 2019

Mais critiquer un régime durant des mois pour retourner sa veste du jour au lendemain, c’est honteux, décevant et ne nous sortez l’excuse « vous avez deja pour elle » même si c’est pas le cas elle avait au moins notre respect. #SopelekouPolitik — Pam🇸🇳 (@pamsylla) January 28, 2019

Elle a eu des accords et des désaccords sur la politique . Mais si les militants disent que des 5 candidats il faut soutenir le PR, le parti soutient le PR — Fatima Z. Sall (@TiiimTim) January 28, 2019

