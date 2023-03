Ramadan 2023: Chelsea va accueillir un tout premier Open Iftar à Stamford Bridge

La fondation Chelsea, en partenariat avec Ramadan Tent organise un Iftar commun durant le Ramadan dans l'enceinte de Stamford Bridge. La fondation a annoncé lundi, via ses canaux, qu’à partir du dimanche 26 mars qui est un des jours du Ramadan, le terrain de Stamford Bridge, accueillera un Open Iftar, dans ce qui sera une première pour le club et un stade de Premier Leagu e.



Cela se tiendra dans le cadre du Ramadan, le mois islamique de jeûne de l'aube au coucher du soleil, qui aura lieu du mercredi 22 mars au vendredi 21 avril, a informé la fondation via ses canaux.



Selon le site du club, Open Iftar, le plus grand événement communautaire du Royaume-Uni pendant le Ramadan, Open Iftar permettra aux musulmans observant le Ramadan de se rassembler pour rompre leur jeûne ensemble tout en offrant un espace sûr pour le dialogue et l'engagement mutuels. Sur ce, un certain nombre de mosquées locales et de membres de la communauté musulmane de Chelsea tels que des supporters et des élèves seront invités à y assister, ainsi que le personnel du Chelsea FC.



Selon le site du club, Omar Salha, PDG et fondateur du projet Ramadan Tent, se dit honoré d'amener l'Open Iftar à Stamford Bridge, car il marque leur 10e anniversaire. "Nous sommes honorés d'amener l'Open Iftar à Stamford Bridge, à l'occasion de notre 10e anniversaire et de notre thème 2023 "Appartenir", et de travailler en partenariat avec le Chelsea FC qui a encouragé l'exclusivité dans le football. Dans une telle mesure, la Pride of London sera le premier club de Premier League de l'histoire à accueillir un événement Open Iftar ».



«Au cours de la dernière décennie, Ramadan Tent Project a connecté et réuni plus d'un demi-million de personnes de tous horizons grâce à son festival annuel du Ramadan et à son initiative phare Open Iftar. Le football et le Ramadan rassemblent les gens autour d'expériences partagées et nous sommes ravis de partager cette importante célébration avec des supporters de football de tous horizons, représentant une communauté.