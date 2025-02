Ramadan 2025 : voici le calendrier de jeûne proposé par l’association des Imams et Oulémas du Sénégal (doument)

En prélude du mois béni de Ramadan qui sera entamé dans quelques jours, l’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal a dévoilé le calendrier fixant des heures de jeûne et de rupture pour l’année 1446 de l’Hégire, correspondant à 2025.Selon le calendrier, le premier jour du Ramadan est majoritairement fixé au dimanche 2 mars 2025 (tel que révélé par l’astronome Mor Asta Touré), avec une première rupture prévue à 19h18. Le dernier jour de jeûne, selon les prévisions, sera le dimanche 30 mars 2025, marquant ainsi 29 jours de jeûne.Horaires du Kheudeu (dernier repas avant l’aube) et du Timis (rupture du jeûne) :Premier jour : Arrêt du Kheudeu à 5h59, Fajr à 6h10, Iftar (Timis) à 19h22Milieu du mois (15 mars 2025 – 15e jour) : Arrêt du Kheudeu à 5h50, Fajr à 6h01, Iftar à 19h25Dernier jour (30 mars 2025 – 29e jour) : Arrêt du Kheudeu à 5h40, Fajr à 6h06, Iftar à 19h26A noter que le Ramadan est aussi un mois d’intensification des prières. Les fidèles se retrouvent quotidiennement pour les cinq prières obligatoires, en plus des prières nocturnes recommandées. Les horaires des prières majeures sont définis comme suit :Fajr (prière de l’aube) : Débute après l’arrêt du KheudeuDogg ( rupture du jeûne) : Entre 19h18 et 19h26 en fonction des jours.Timis (prière de l’Isha) : Immédiatement après la rupture autour de 19h22 – 19h26Guewe (prière de Tarawih, après Isha) : Vers 21h00 chaque soir.Ci-joint le calendrier